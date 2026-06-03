White Lives Matter. È questo l'occhiello della prima pagina de Il Tempo di oggi che chiede quanto vale la vita di un ragazzo occidentale e bianco. È il caso di Henry Nowak, studente di 18 anni, è morto lo scorso dicembre mentre veniva arrestato dalla polizia britannica a Southampton. Era accusato ingiustamente di aver aggredito per odio razziale un uomo. Tutto falso. False non erano le ferite da coltello che aveva subito da un 213nne sikh che lo aveva attaccato. Diceva di stare male, di non respirare, ma la polizia non gli ha creduto. È morto così. Una notizia nascosta da quasi tutti i media, gli stessi che stavano in ginocchio per Black Lives Matter. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Capezzone: il silenzio su Nowak da parte degli stessi che si inginocchiavano per Floyd

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