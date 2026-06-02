Un giovane di 18 anni è stato ucciso in circostanze simili a quelle di George Floyd, con un video che mostra il momento in cui grida “Non respiro” prima di essere colpito. Durante l’intervento, un ufficiale ha risposto: “Non credo proprio, amico”. La vicenda ha scatenato reazioni, con alcuni gruppi di destra che hanno diffuso lo slogan “White Lives Matter”. La polizia inglese ha ammesso un errore nel trattamento del giovane.

Londra – “Non respiro, non respiro. Sono stato accoltellato”. L’uomo in uniforme: "Non credo proprio, amico”. Il video è del 3 dicembre 2025, un ragazzino britannico è immobilizzato, sofferente, ammanettato a terra dalla polizia dopo essere stato accoltellato da un 23enne sikh fanatico delle armi, Vikcrum Digwa. L’assassino ha raccontato agli agenti di essere stato vittima di un’aggressione razzista: mentiva. Il ragazzino si chiamava Henry Nowak, aveva 18 anni: è morto durante il controllo. È il rovesciamento del caso di George Floyd: non l’americana Minneapolis ma Southampton, Gran Bretagna; la vittima non afroamericana ma di pelle bianca. La destra inglese, a partire dal movimento Turning Point UK, ha già coniato lo slogan: non “Black” ma "White Lives Matter". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Henry Nowak ucciso a 18 anni come George Floyd, il tragico errore della polizia inglese e il video: “Non respiro”. Ira a destra: “White Lives Matter”

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Non respiro. Un diciottenne viene ucciso in Inghilterra e White Lives Matter diventa virale

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