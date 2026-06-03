Cape Fear

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una tempesta si abbatte sugli avvocati Anna e Tom Bowden, felici nel loro matrimonio, quando Max Cady, un assassino condannato e incarcerato, viene rilasciato. Cady, interpretato da Javier Bardem, ha un passato di violenza e ora cerca vendetta. La coppia si trova improvvisamente a dover affrontare la minaccia di Cady, che ha terminato la detenzione e si muove con intenti di rivalsa.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una tempesta si abbatte sugli avvocati felicemente sposati Anna (Amy Adams) e Tom Bowden (Patrick Wilson) quando Max Cady (Javier Bardem), il famigerato assassino che loro stessi hanno contribuito a far condannare e incarcerare, viene rilasciato dal carcere ed è assetato di vendetta. 🔗 Leggi su Today.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Did you know in Cape Fear…

Video Did you know in Cape Fear…

Notizie e thread social correlati

Cape Fear: Max Cady va in cerca di vendetta nel trailer della serieIl 5 giugno debutta su Apple TV una serie che vede Javier Bardem nel ruolo di un noto assassino.

Cape Fear su Apple TV+: Bardem e Adams nel thriller dell’estate 2026Apple TV+ annuncia l’arrivo di Cape Fear, una serie limitata di dieci episodi che sarà disponibile dal 5 giugno 2026.

Temi più discussi: Cape Fear con Javier Bardem e Not Suitable For Work: le serie tv da vedere questa settimana; Cape Fear : la serie Nervi a fior di pelle arriva su Apple TV; TV. Cape Fear diventa seriale; Le serie da vedere a giugno 2026.

cape fear cape fearCape Fear, il thriller psicologico di Apple TV all’insegna delle starTutto su Cape Fear la miniserie Apple TV con Amy Adams e Javier Bardem adattamento del romanzo e del film di Scorsese del 1991 ... dituttounpop.it

cape fear cape fearCape Fear e Will Trent 4, le serie tv della settimana dal 31 maggio al 6 giugnoEcco le serie tv in uscita nella settimana dal 31 maggio al 6 giugno da Cape Fear a Not Suitable for Work alla quarta di Will Trent ... dituttounpop.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web