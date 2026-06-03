Notizia in breve

Una tempesta si abbatte sugli avvocati Anna e Tom Bowden, felici nel loro matrimonio, quando Max Cady, un assassino condannato e incarcerato, viene rilasciato. Cady, interpretato da Javier Bardem, ha un passato di violenza e ora cerca vendetta. La coppia si trova improvvisamente a dover affrontare la minaccia di Cady, che ha terminato la detenzione e si muove con intenti di rivalsa.