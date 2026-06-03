Cape Fear
Una tempesta si abbatte sugli avvocati Anna e Tom Bowden, felici nel loro matrimonio, quando Max Cady, un assassino condannato e incarcerato, viene rilasciato. Cady, interpretato da Javier Bardem, ha un passato di violenza e ora cerca vendetta. La coppia si trova improvvisamente a dover affrontare la minaccia di Cady, che ha terminato la detenzione e si muove con intenti di rivalsa.
Una tempesta si abbatte sugli avvocati felicemente sposati Anna (Amy Adams) e Tom Bowden (Patrick Wilson) quando Max Cady (Javier Bardem), il famigerato assassino che loro stessi hanno contribuito a far condannare e incarcerare, viene rilasciato dal carcere ed è assetato di vendetta. 🔗 Leggi su Today.it
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