Il 5 giugno debutta su Apple TV una serie che vede Javier Bardem nel ruolo di un noto assassino. Nel trailer, il personaggio di Cady si mostra deciso a cercare vendetta, suscitando interesse tra gli spettatori. La produzione si concentra sulla vicenda di un uomo che, dopo aver subito un torto, intraprende un percorso di rivalsa. La serie si basa su una storia di vendetta e di conflitti personali, con un cast di attori noti.

Il 5 giugno arriverà sugli schermi di Apple TV lo show con protagonista l'attore Javier Bardem nel ruolo del famoso assassino. Apple TV ha condiviso online il trailer della serie Cape Fear, il progetto con star Amy Adams e Javier Bardem che debutterà in streaming il 5 giugno. Lo show arriverà sulla piattaforma con le prime due puntate, e i successivi episodi, per un totale di 10, saranno distribuiti settimanalmente fino al 31 luglio. Cosa anticipa il trailer di Cape Fear Nel video promozionale del progetto, descritto come un thriller psicologico horror, si vede quello che accade quando il temibile Max Cady esce di prigione. La situazione causa non pochi problemi a una coppia di avvocati che hanno contribuito alla sua .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Cape Fear: Max Cady va in cerca di vendetta nel trailer della serie

Notizie correlate

Cape Fear: il trailer ufficiale della serie Apple TV scatena la vendetta di Javier BardemIl countdown verso uno dei thriller psicologici più attesi dell’anno è ufficialmente iniziato.

“Cape Fear”: il male ritorna su Apple TV+ nella serie prodotta da Scorsese e SpielbergIl mito del vendicativo Max Cady si prepara a tormentare una nuova generazione di spettatori.

Approfondimenti e contenuti

Si parla di: Serie tv in uscita a Maggio 2026.

Cape Fear: Max Cady va in cerca di vendetta nel trailer della serieIl 5 giugno arriverà sugli schermi di Apple TV lo show con protagonista l'attore Javier Bardem nel ruolo del famoso assassino. movieplayer.it

Cape Fear: è arrivato il trailer ufficiale della serie thriller in arrivo su Apple TVJavier Bardem, Amy Adams e Patrick Wilson sono i protagonisti di questa serie che rilegge la storia dell'omonimo film di Martin Scorsese (qui produttore assieme con Steven Spielberg). Ecco il trailer ... comingsoon.it