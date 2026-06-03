Capannelle la scelta di Roma Capitale | ufficiale l' affidamento a Zétema

Era nell'aria da febbraio, adesso è ufficiale. Roma Capitale, tramite l'assessorato allo Sport, ha deciso a chi affidare ufficialmente la gestione dell'Ippodromo delle Capannelle. Capannelle passa a ZétemaLa società che se ne occuperà non è nessuna di quelle che ha partecipato all'avviso pubblico. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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