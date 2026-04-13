Roma | Battaglia Pd ippodromo Capannelle al via sistemazione piste

A Roma, è iniziata la sistemazione delle piste dell’ippodromo Capannelle. Il sindaco e l’assessore allo Sport hanno espresso gratitudine pubblicamente, senza fornire ulteriori dettagli sul progetto o sui tempi di realizzazione. La notizia riguarda l’avvio dei lavori di manutenzione nell’impianto sportivo, senza indicazioni specifiche sulle modalità o sugli obiettivi dell’intervento. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale.

Nel ringraziare il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’assessore allo Sport Alessandro Onorato per aver condiviso in questi mesi il necessario riavvio delle attività presso l’Ippodromo delle Capannelle, non possiamo che plaudere all’impegno – oggi annunciato – dell’avvio dei lavori per la sistemazione e la riqualificazione delle piste. Questo rappresenta il primo passo fondamentale per la ripresa di allenamenti e corse. Impegno per il Futuro dell’Ippodromo. Così in una nota Erica Battaglia, consigliera capitolina del Pd. “In attesa delle risposte alle domande poste al Ministero dell’Agricoltura sulla futura gestione dell’impianto, oggi in capo a Zetema per conto di Roma Capitale, lavoriamo per dare futuro certo ai tanti lavoratori e lavoratrici giustamente preoccupati per il futuro.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: Battaglia (Pd), ippodromo Capannelle, al via sistemazione piste Roma: al via lavori su piste ippodromo Capannelle, corse cavalli a settembreSono iniziati i lavori di sistemazione e riqualificazione delle piste dell’ippodromo delle Capannelle a Roma. Roma, Ippodromo delle Capannelle: al via la manutenzione delle piste per trotto e galoppoRoma, 13 aprile 2026 – Sono stati avviati i lavori di manutenzione ordinaria delle piste per il trotto e il galoppo all‘Ippodromo delle Capannelle.