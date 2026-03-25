Millennium Expo 2026 l’Ippodromo Capannelle di Roma ospita i motori storici

L’Ippodromo Capannelle di Roma accoglierà la 42ª edizione del Millennium Expo, un evento dedicato ai veicoli storici. La manifestazione si svolgerà nel corso dell’anno e rappresenta un appuntamento principale nel panorama del motorismo storico nel Centro-Sud Italia. La location è stata scelta per ospitare questa rassegna, che coinvolge appassionati e collezionisti di veicoli d’epoca.

L’ Ippodromo Capannelle di Roma ospiterà la 42ª edizione del Millennium Expo, consolidandosi come evento di riferimento per il motorismo storico nel Centro-Sud Italia. La manifestazione, in programma per il 18 e 19 aprile, si estende in un’ampia area del parco che integra spazi verdi, padiglioni coperti e zone pavimentate, accogliendo prestigiosi club, espositori di veicoli d’epoca e un vasto settore dedicato a ricambi, accessori, modellismo e memorabilia. L’edizione 2026 si distingue per un programma fitto di celebrazioni, con un omaggio speciale ai cinquant’anni della VW Golf GTI e al trentennale di celebri roadster degli anni Novanta come la BMW Z3 e la Porsche Boxster. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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