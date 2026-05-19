Blitz al Ruggi Fp Cgil attacca | sbagliati i tempi
Un blitz si è verificato al pronto soccorso di un ospedale regionale, attirando l’attenzione dei rappresentanti sindacali di categoria. La Federazione dei lavoratori pubblici della Cgil ha criticato i tempi scelti per l’azione, definendoli inappropriati. La questione riguarda le modalità e i momenti di intervento previsti per i rappresentanti, anche se la presenza di un consigliere regionale tra i partecipanti era in qualche modo prevista nelle possibilità del suo ruolo. La situazione ha generato reazioni tra i dipendenti e le istituzioni coinvolte.
Tempo di lettura: 2 minuti Anche se prevista tra le possibilità del ruolo di consigliere regionale, la visita a sorpresa presso l’Azienda ospedaliera universitaria Ruggi d’Aragona di Salerno — sotto forma di blitz ispettivo nell’ambito di un giro che la delegazione di Fratelli d’Italia annuncia di voler replicare in altre strutture sanitarie — accende la reazione della FP CGIL Salerno. È il quando e il come della visita a sollevare perplessità. La FP CGIL sottolinea infatti che il blitz arriva a ridosso di due passaggi delicati: la nomina del nuovo direttore generale del Ruggi — figura che il sindacato auspica competente, autonoma e capace di imprimere una svolta reale al DEA di II livello — e le elezioni comunali del 24 e 25 maggio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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