Blitz al Ruggi Fp Cgil attacca | sbagliati i tempi

Un blitz si è verificato al pronto soccorso di un ospedale regionale, attirando l’attenzione dei rappresentanti sindacali di categoria. La Federazione dei lavoratori pubblici della Cgil ha criticato i tempi scelti per l’azione, definendoli inappropriati. La questione riguarda le modalità e i momenti di intervento previsti per i rappresentanti, anche se la presenza di un consigliere regionale tra i partecipanti era in qualche modo prevista nelle possibilità del suo ruolo. La situazione ha generato reazioni tra i dipendenti e le istituzioni coinvolte.

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