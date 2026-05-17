Un volo partito da Melbourne e diretto a Dallas è stato dirottato su Papeete, nella Polinesia francese, dopo che un passeggero ha aggredito un membro dell’equipaggio. Durante il volo, l’uomo ha morso un assistente di volo, provocando l’intervento delle autorità. L’aereo è stato costretto a cambiare rotta e atterrare nell’isola di Tahiti. Le forze di sicurezza hanno preso in custodia il passeggero e stanno conducendo le indagini sull’accaduto.

Roma, 17 maggio 2026 – Un volo partito da Melbourne e diretto a Dallas è stato dirottato a Papeete, nella Polinesia francese, dopo che un passeggero ha aggredito un assistente di volo. L’uomo sarebbe prima andato in escandescenze, passando dalle parole ai fatti, e così dopo le minacce si è avvicinato al membro dell’equipaggio e lo ha morso. Solo l’intervento degli altri passeggeri è riuscito a porre fine alle intemperanze dell’uomo immobilizzandolo e riportando la situazione alla calma a bordo del velivolo Lo scalo improvvisato. È successo venerdì a bordo de l volo QF21 della compagnia La Qantas. Le autorità locali di Tahiti hanno accolto l'aereo al suo arrivo a Papeete e preso in consegna il passeggero violento. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Volo per gli Usa dirottato su Tahiti, aggressione a bordo: passeggero morde membro dell’equipaggio

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