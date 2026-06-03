Un estintore innescato in pista ha provocato il panico tra i giovani in una discoteca. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto, hanno eseguito rilievi per chiarire la dinamica dell’accaduto. La sicurezza ha identificato il responsabile dell’attivazione dell’estintore, ma i dettagli sul procedimento di riconoscimento non sono stati resi noti. L’incidente ha causato momenti di confusione tra i presenti.

Cosa hanno scoperto i vigili del fuoco dopo i rilievi?. Come ha fatto la sicurezza a identificare il responsabile?. Quali conseguenze legali subirà il ragazzo per la sua azione?. Perché l'uso dell'estintore ha trasformato la pista in un pericolo?.? In Breve L'episodio si è verificato nella notte del primo giugno presso la discoteca Ninfeo.. I vigili del fuoco hanno escluso la presenza di scintille o incendi nel locale.. Il personale di sicurezza del Ninfeo ha permesso l'identificazione del colpevole.. L'azione irresponsabile comporterà una denuncia formale per pericolo alla pubblica incolumità.. Panico alla discoteca Ninfeo: un ragazzo aziona l’estintore in pista. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caos in discoteca: estintore in pista scatena il panico tra i giovani

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