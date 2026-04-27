Caos in discoteca ad Albenga | rissa tra 15 giovani e due arresti

Nella notte tra sabato e domenica, una rissa si è verificata fuori dalla discoteca Essaouira ad Albenga, coinvolgendo circa 15 giovani provenienti dal Piemonte. L’alterco ha portato a un violento scontro che ha richiesto l'intervento dei carabinieri. Due ragazzi sono stati fermati e portati via dalle forze dell'ordine. Non sono stati riportati feriti gravi tra i partecipanti.

? Cosa sapere Rissa tra 15 giovani piemontesi nella notte tra sabato e domenica ad Albenga.. Due ragazzi fermati dai carabinieri dopo lo scontro fuori dalla discoteca Essaouira.. Due giovani provenienti dal Piemonte sono stati fermati dai carabinieri dopo una rissa scatenata nella notte tra sabato e domenica presso la discoteca Essaouira di Albenga, coinvolgendo circa 15 ragazzi tra i 18 e i 25 anni. L’episodio ha trasformato una serata di svago in un momento di forte tensione nelle zone limitrofe al locale. Secondo quanto emerso dalle prime ricostruzioni, le divergenze che hanno dato il via al tumulto si sono manifestate inizialmente all’interno della struttura.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Caos in discoteca ad Albenga: rissa tra 15 giovani e due arresti Notizie correlate Rissa tra famiglie e caos in ospedale: 15 identificati, resta grave 49enneTempo di lettura: < 1 minutoSono già 15 i soggetti identificati dalla Polizia di Avellino, protagonisti nella notte tra giovedì e venerdì di una... Leggi anche: Maxi rissa in Valle Caudina: ore di tensione e caos tra gruppi di giovani in strada Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Soverato, caos in discoteca: oltre 4mila persone, scatta la chiusura; Spari in discoteca a Bisceglie,un morto; VIDEO Bisceglie, momenti di caos dopo la sparatoria al Divinae Follie: il fuggi fuggi in strada; Party con escort di lusso per i calciatori: Vuole una tipa a pagamento, Gli mando la brasiliana. Schiamazzi e caos sosta in zona stadioA Civitanova, anche nella zona dello stadio inferno movida. All’alba di domenica, poco prima delle sei, residenti svegliati dalle urla e dal rumore dei clacson di chi, uscendo dalla vicina discoteca ... ilrestodelcarlino.it Spari in discoteca a Bisceglie, un mortoUcciso in sparatoria in discoteca, vittima in atti Dda su scontri clan nei locali ... msn.com Le Fatal Influence sono arrivate a portare il caos a #SmackDown! - facebook.com facebook Caos arbitri, #Grassani: "L'Inter rischia Nerazzurri assolutamente estranei" x.com