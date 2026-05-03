Notte di paura rissa violenta tra giovani scatena il caos in strada

Nella serata di ieri, a Sant’Arpino, si è verificata una rissa tra giovani che ha causato scompiglio in strada. La lite ha coinvolto diversi individui e ha portato a momenti di caos, con alcune persone che sono rimaste coinvolte. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine, che hanno cercato di riportare la calma. L’episodio ha riacceso la preoccupazione riguardo alla sicurezza nella zona.

A Sant’Arpino torna l’allarme sicurezza dopo l’ennesimo episodio di violenza registrato nella serata di ieri (2 maggio).Intorno alle 22, nella zona compresa tra corso Atellano e via De Gasperi, diversi passanti hanno assistito a una rissa tra alcuni giovani. Secondo le testimonianze raccolte e.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Maxi rissa in Valle Caudina: ore di tensione e caos tra gruppi di giovani in strada Leggi anche: Rissa fra dieci giovani, un ferito. Paura e caos in via San Mamolo Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Paga gli alcolici con soldi falsi, il titolare se ne accorge e lui lo pesta. Notte di follia a Campo de' Fiori; Rissa con lancio di bottiglie nel cuore della notte: un ragazzo chiede aiuto; Maxi rissa alla stazione di Montanaro: feriti e paura nella notte; Emergenza quartiere Rondò. Risse per la strada e paura: Presidiate la zona di notte. Maxi rissa alla stazione di Montanaro: feriti e paura nella notteLa notte si è spezzata all’improvviso, con urla, spintoni e una rissa violenta davanti alla stazione di Montanaro. È accaduto poco dopo la mezzanotte tra il 24 e il 25 aprile, quando un gruppo di ... giornalelavoce.it Notte di paura a Priverno: rissa con bastoni e bottiglie. Coinvolti minorenni, indagini in corsoUn nuovo episodio di violenza ha segnato la notte tra sabato e domenica a Priverno, riportando al centro il tema ... latinapress.it È entrato in piena notte in casa della donna ed ha tentato di #strangolarla. Sono stati momenti di terrore quelli vissuti da una donna di 52 anni a #Perdifumo, paesino in provincia di Salerno. È stata #aggredita da un 35enne - facebook.com facebook Grazie carissima Monica Dolce notte di sogni per te x.com