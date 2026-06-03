Caos appalti alla FedEx di Modena | 72 corrieri a casa esplode la protesta dei sindacati
Il 30 maggio, 72 corrieri impiegati in un appalto logistico a Modena sono stati licenziati e lasciati a casa. La decisione ha scatenato proteste da parte dei sindacati, che denunciano il caos nel sistema degli appalti. La società appaltatrice Mov. ha interrotto i contratti, provocando la mobilitazione dei lavoratori. La vicenda riguarda il settore logistico locale e le modalità di gestione degli appalti.
Il sistema degli appalti logistici modenesi trema ancora. Lo scorso 30 maggio, i 72 corrieri dipendenti della società appaltatrice Mov.Ing srl, operanti presso la filiale FedEx di via Germania a Modena, hanno ricevuto una comunicazione inaspettata: un esonero dalla prestazione lavorativa per le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Notizie e thread social correlati
Fedex Palermo, Uiltrasporti Sicilia: "Stabilizzazione dei lavoratori o pronti alla protesta"La Uiltrasporti Sicilia ha annunciato che, in risposta alla situazione occupazionale presso il centro FedEx di Palermo, è pronta a mobilitarsi se non...
Casa: la protesta dei sindacati in prefettura, "13 milioni in meno a causa dei tagli del governo"I sindacati hanno organizzato una protesta davanti alla prefettura per denunciare la perdita di 13 milioni di euro destinati all’edilizia popolare.
Si parla di: Moving-FedEx a Genova: 70 lavoratori fermi, appalto rescisso e tavolo urgente sul cambio di gestione.
FedEx, corrieri contro i Si Cobas: Ci usano solo come vetrina. Già in fumo 350mila euroModena, 1 marzo 2026 – Per ognuna di queste cinque giornate di sciopero sono andati in fumo almeno 70mila euro. Vale a dire che abbiamo perso almeno 350mila euro per il capriccio di chi ci vuole ... ilrestodelcarlino.it
Picchetto alla FedEx, tensioni con la poliziaModena, 27 febbraio 2026 – Tensioni questa mattina davanti allo stabilimento della FedEx di via Germania tra i Si Cobas e la polizia in tenuta antisommossa. Da alcuni giorni è in corso uno sciopero, ... ilrestodelcarlino.it