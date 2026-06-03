Caos appalti alla FedEx di Modena | 72 corrieri a casa esplode la protesta dei sindacati

Da modenatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 30 maggio, 72 corrieri impiegati in un appalto logistico a Modena sono stati licenziati e lasciati a casa. La decisione ha scatenato proteste da parte dei sindacati, che denunciano il caos nel sistema degli appalti. La società appaltatrice Mov. ha interrotto i contratti, provocando la mobilitazione dei lavoratori. La vicenda riguarda il settore logistico locale e le modalità di gestione degli appalti.

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Il sistema degli appalti logistici modenesi trema ancora. Lo scorso 30 maggio, i 72 corrieri dipendenti della società appaltatrice Mov.Ing srl, operanti presso la filiale FedEx di via Germania a Modena, hanno ricevuto una comunicazione inaspettata: un esonero dalla prestazione lavorativa per le. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

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