Caos appalti alla FedEx di Modena | 72 corrieri a casa esplode la protesta dei sindacati

Notizia in breve

Il 30 maggio, 72 corrieri impiegati in un appalto logistico a Modena sono stati licenziati e lasciati a casa. La decisione ha scatenato proteste da parte dei sindacati, che denunciano il caos nel sistema degli appalti. La società appaltatrice Mov. ha interrotto i contratti, provocando la mobilitazione dei lavoratori. La vicenda riguarda il settore logistico locale e le modalità di gestione degli appalti.