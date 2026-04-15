Fedex Palermo Uiltrasporti Sicilia | Stabilizzazione dei lavoratori o pronti alla protesta

La Uiltrasporti Sicilia ha annunciato che, in risposta alla situazione occupazionale presso il centro FedEx di Palermo, è pronta a mobilitarsi se non si arriverà a una stabilizzazione dei lavoratori. La questione riguarda le condizioni di impiego e la possibile riorganizzazione delle assunzioni all’interno dell’azienda di spedizioni. La sigla sindacale ha ribadito la volontà di tutelare i diritti dei dipendenti coinvolti.