Fedex Palermo Uiltrasporti Sicilia | Stabilizzazione dei lavoratori o pronti alla protesta
La Uiltrasporti Sicilia ha annunciato che, in risposta alla situazione occupazionale presso il centro FedEx di Palermo, è pronta a mobilitarsi se non si arriverà a una stabilizzazione dei lavoratori. La questione riguarda le condizioni di impiego e la possibile riorganizzazione delle assunzioni all’interno dell’azienda di spedizioni. La sigla sindacale ha ribadito la volontà di tutelare i diritti dei dipendenti coinvolti.
La Uiltrasporti Sicilia interviene con fermezza sulla situazione occupazionale presso il sito FedEx Express Italy S.r.l. di Palermo, dove, secondo quanto emerso, l’azienda avrebbe previsto la stabilizzazione di soli 2 lavoratori su 4 attualmente impiegati con contratto a tempo determinato, in.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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