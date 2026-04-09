Casa | la protesta dei sindacati in prefettura 13 milioni in meno a causa dei tagli del governo

I sindacati hanno organizzato una protesta davanti alla prefettura per denunciare la perdita di 13 milioni di euro destinati all’edilizia popolare. Questa riduzione deriva dalla decisione del governo di reindirizzare 970 milioni di euro precedentemente destinati alle ristrutturazioni di case popolari verso la spesa militare. La misura ha provocato lamentele da parte delle rappresentanze sindacali, che chiedono un ripensamento delle scelte finanziarie.

"A causa della malsana decisione del governo di dirottare i 970 milioni destinati all'edilizia popolare sulla spesa bellica, Genova perde 13 milioni di euro destinati alla ristrutturazione delle case popolari. Una decisione vergognosa che causerà in Genova la mancata assegnazione di 600 alloggi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Confermati i tagli del Governo alle Province: meno 3,3 milioni per la viabilità del ParmenseDalla Commissione Ambiente della Camera arriva la conferma sui tagli alle Province.

La crisi del brand Alexander Mcqueen: ricavi a picco e tagli annunciati ai posti di lavoro, il grido d’allarme dei sindacatiMilano, 28 gennaio 2026 – La crisi del settore della moda investe anche la Alexander McQueen, la nota griffe di moda fondata dallo stilista inglese...

Temi più discussi: Pasqua lontano da casa, la protesta dei siciliani contro il caro-voli per le festività: La continuità territoriale è un diritto; Bup, protesta dei lavoratori della casa editrice dell’ateneo in Comune: Licenziati e senza tutele; Uffizi, la protesta dei precari davanti alla Venere di Botticelli: Lavoratori sfruttati e poi lasciati a casa; Sfratto per il sindaco, la protesta dell’assemblea per il diritto alla casa in Consiglio. E parte della mag….

Casa, protesta a Genova: Tagli del Governo per 13 milioni, a rischio 600 alloggi popolariA pagare il prezzo della situazione, secondo le associazioni, saranno soprattutto le fasce più fragili: famiglie a basso reddito, anziani, giovani coppie e ... ilsecoloxix.it

Uffizi: protesta dei precari dei musei davanti alla Venere di BotticelliAbbiamo portato la protesta davanti alla Venere di Botticelli dentro agli Uffizi, per pretendere risposte urgenti per coloro che dopo anni di precarietà di ritrovano senza lavoro e salario. C’è bis ... controradio.it

Casa nel bosco: Rita de Crescenzo incontra la famiglia. I genitori iscrivono i figli a scuola il giorno dopo di Giorgio Iori #ultimora #lercio #notizie Crediti dell'immagine sul sito lercio.it - facebook.com facebook

L'Inter sta pensando di riportare a casa base anche Filip, portiere ceduto al Venezia titolo definitivo ma mantenendo il 50% sulla futura rivendita. In mezzo a questi pensieri resta la variabile Yann Sommer, a cui potrebbe essere proposto un rinnovo di contratto x.com