Mondiali 2026 l' Argentina riscopre la passione per le figurine dei calciatori

A circa un mese dall'apertura dei Mondiali FIFA 2026, molte persone in Argentina sono tornate a collezionare e scambiare figurine di calciatori. La passione per questa tradizione si è riaccesa tra gli appassionati, che si preparano all'evento sportivo con entusiasmo. Le piazze e i negozi del paese sono pieni di album e figurine, testimoniando un ritorno vivo di questa abitudine legata al calcio.

A un mese dall’inizio dei Mondiali FIFA 2026, migliaia di argentini stanno già vivendo il torneo attraverso la tradizione nazionale di collezionare e scambiare figurine di calcio. I parchi e le piazze pubbliche di Buenos Aires sono diventati affollati punti di ritrovo dove bambini e genitori si riuniscono in cerchio per scambiarsi i doppioni e cercare le figurine mancanti necessarie a completare i loro album. Gli adesivi rari con protagonisti come Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé sono diventati particolarmente ambiti dai collezionisti. Un hobby, quello della raccolta delle figurine, diventato anche un’attività condivisa tra generazioni, rafforzando il rapporto tra genitori e figli.🔗 Leggi su Lapresse.it

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