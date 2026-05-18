Un circo mediatico | caos sul caso Garlasco c’entra Sempio
Il caso Garlasco rimane al centro dell’attenzione pubblica, con nuove indagini che coinvolgono Andrea Sempio. Nelle ultime ore, sono stati diffusi online numerosi documenti riservati relativi alle indagini, poche ore dopo che è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini. La vicenda ha suscitato un grande fermento sui social e nei media, alimentando un “circo mediatico” che ha coinvolto diversi attori e opinioni. La situazione ha generato discussioni e polemiche sulla gestione delle informazioni riservate nel procedimento.
Il caso Garlasco continua a far discutere non solo per i nuovi sviluppi investigativi su Andrea Sempio, ma anche per la diffusione massiccia di documenti riservati finiti online poche ore dopo la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini. A sollevare il tema è il giornalista Giovanni Maria Jacobazzi sulle pagine del Riformista, parlando apertamente di un “circo mediatico” che avrebbe ormai travolto le stesse garanzie previste dal sistema giudiziario. Secondo quanto evidenziato nell’editoriale, la nota informativa finale dei carabinieri di Milano, composta da oltre 300 pagine, sarebbe diventata virale praticamente subito dopo la consegna degli atti alla difesa di Sempio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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