Garlasco a Farwest il delitto tra nuove verità e circo mediatico

Martedì 5 maggio alle 21.25 su Rai 3 va in onda una nuova puntata di Farwest, condotta da Salvo Sottile. La trasmissione si concentrerà sul caso di Garlasco, uno dei processi giudiziari più seguiti degli ultimi vent’anni, analizzando i diversi aspetti legati alle nuove verità emerse e all’intenso circo mediatico che ha caratterizzato la vicenda. L’approfondimento si focalizzerà sui fatti giudiziari e sul ruolo dei media nel caso.

Martedì 5 maggio, alle 21.25 su Rai 3, torna Farwest, la trasmissione di Salvo Sottile con un approfondimento sul caso Garlasco che parte dal fenomeno mediatico di uno dei casi giudiziari più discussi degli ultimi vent'anni. Farwest si concentra sulle ultime novità mentre cresce l'attesa per l'interrogatorio di Andrea Sempio del 6 maggio: la Procura delinea il possibile movente, legato al rifiuto di un approccio sessuale. Farwest si concentrerà inoltre sulla denuncia di anomalie della difesa di Alberto Stasi e su una presunta regia capace di orientare il racconto mediatico. Un racconto che mostra come il caso Garlasco si sia consumato non solo nelle aule di giustizia, ma anche sotto i riflettori.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Garlasco, «Stasi non era sulla scena del delitto»: si va verso la chiusura indagini

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