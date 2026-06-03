In tutta Italia, centinaia di malati sono stati convocati in caserma come testimoni. Una donna anziana con tumore al terzo stadio si è presentata perché un ufficiale voleva sapere perché assumeva cannabis terapeutica. La prescrizione è stata rilasciata dallo Stato, ma poi i malati hanno incontrato ostacoli nella consegna. La richiesta di chiarimenti coinvolge persone di diverse età e condizioni di salute.

Una donna anziana con un tumore al terzo stadio si presenta in caserma perché qualcuno, in divisa, vuole sapere perché assume cannabis terapeutica. Le chiedono chi gliela prescrive, per quale malattia, dove la compra. Le fanno firmare un foglio. Copia, però, niente. È successo a Roma, a Milano, a Napoli, a Bologna, a Verona, a Rimini: centinaia di pazienti convocati negli ultimi due mesi come «persone informate dei fatti», in gergo sommarie informazioni testimoniali. A raccontarlo per prime sono state Antonella Soldo, presidente dell’associazione Meglio Legale, e l’avvocata Cathy La Torre, che sui social hanno chiesto ad altri pazienti di farsi avanti. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Cannabis terapeutica, lo Stato prescrive e poi ostacola la consegna: centinaia di malati convocati in caserma come testimoni in tutta Italia

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Come farsi prescrivere la cannabis medica

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