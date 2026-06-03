Cancro prostata avanzato studio Asco conferma vantaggio cognitivo di darolutamide
Durante il congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) 2026 a Chicago sono stati presentati nuovi dati che confermano i benefici di darolutamide, un farmaco sviluppato da Bayer per il trattamento del cancro alla prostata in stadio avanzato. Lo studio ha evidenziato un miglioramento cognitivo nei pazienti che assumono il farmaco rispetto a quelli che non lo fanno.
(Adnkronos) – I nuovi dati presentati al congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) 2026 di Chicago rappresentano un'ulteriore conferma dei benefici di darolutamide, l’inibitore del recettore degli androgeni (ARi) sviluppato da Bayer per il tumore della prostata avanzato. In uno studio head-to-head – informa una nota di Bayer – darolutamide è stato associato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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