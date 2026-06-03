Cancro prostata avanzato studio Asco conferma vantaggio cognitivo di darolutamide

Notizia in breve

Durante il congresso annuale dell’American Society of Clinical Oncology (Asco) 2026 a Chicago sono stati presentati nuovi dati che confermano i benefici di darolutamide, un farmaco sviluppato da Bayer per il trattamento del cancro alla prostata in stadio avanzato. Lo studio ha evidenziato un miglioramento cognitivo nei pazienti che assumono il farmaco rispetto a quelli che non lo fanno.