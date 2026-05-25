cancro prostata metastatico ormonosensibile nuovi dati su darolutamide mostrano benefici in sopravvivenza

Notizia in breve

Uno studio di fase II chiamato Arasec ha evidenziato che il darolutamide può migliorare la sopravvivenza in pazienti con cancro alla prostata metastatico ormonosensibile. I dati indicano un beneficio in termini di durata di vita rispetto ad altri trattamenti disponibili. Lo studio ha coinvolto pazienti con questa forma di tumore, valutando l’efficacia del farmaco come terapia aggiuntiva. I risultati sono stati presentati recentemente e confermano il potenziale del darolutamide in questa categoria di pazienti.