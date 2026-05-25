Cancro prostata metastatico ormonosensibile nuovi dati su darolutamide mostrano benefici in sopravvivenza
Uno studio di fase II chiamato Arasec ha evidenziato che il darolutamide può migliorare la sopravvivenza in pazienti con cancro alla prostata metastatico ormonosensibile. I dati indicano un beneficio in termini di durata di vita rispetto ad altri trattamenti disponibili. Lo studio ha coinvolto pazienti con questa forma di tumore, valutando l’efficacia del farmaco come terapia aggiuntiva. I risultati sono stati presentati recentemente e confermano il potenziale del darolutamide in questa categoria di pazienti.
Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - I risultati dello studio di fase II Arasec mostrano che darolutamide in associazione a terapia di deprivazione androgenica (Adt) ha ridotto significativamente il rischio di progressione di malattia del 71% e il rischio di morte del 50% nei pazienti con tumore della prostata ormonosensibile metastatico (mHspc), rispetto al corrispondente braccio con la sola Adt. Darolutamide più Adt è inoltre associato a miglioramenti significativi della sopravvivenza globale (Os), del tempo alla progressione verso il carcinoma prostatico metastatico resistente alla castrazione (mCrpc) e della sopravvivenza libera da progressione radiologica (rPfs) rispetto al corrispondente braccio di controllo con la sola Adt. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Tumore della prostata metastatico e la terapia target in fase precoce: lo studio Amplitude
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#Tumore della prostata ormonosensibile metastatico: nuovi dati confermano il beneficio di darolutamide. Riduzione del 71% del rischio di progressione della #malattia e del 50% del rischio di morte rispetto alla sola ADT. Leggi di più: medinews.it/comunicati/t x.com
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