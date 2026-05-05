Cancro prostata terza indicazione per darolutamide ' cure su misura'

L’Agenzia italiana del farmaco ha recentemente approvato l’uso della darolutamide come terza opzione terapeutica per il trattamento del cancro alla prostata. Questa decisione riguarda pazienti con malattia resistente alla castrazione e si basa su studi clinici che ne confermano l’efficacia. La nuova indicazione permette di ampliare le possibilità di cura, offrendo un’alternativa a chi ha già provato altre terapie.

Roma, 5 mag. (Adnkronos Salute) - L'Agenzia italiana del farmaco (Aifa) "ha approvato la rimborsabilità di darolutamide, inibitore orale del recettore degli androgeni di nuova generazione, più terapia di deprivazione androgenica per il trattamento dei pazienti con tumore della prostata ormonosensibile metastatico. Grazie a questa approvazione, la gestione della malattia diventa sempre più personalizzata". Alle nuove prospettive nella cura del carcinoma prostatico è dedicata oggi una conferenza stampa virtuale promossa da Bayer. Il tumore della prostata è il più frequente fra gli uomini in Italia, con oltre 40mila nuove diagnosi ogni anno, informa la farmaceutica in una nota.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Cancro prostata, terza indicazione per darolutamide 'cure su misura' Notizie correlate Cancro al seno, svolta per cure su misura dall’identikit del tumore resistente ai farmaci(Adnkronos) – ?"Tappa storica" nella lotta al cancro al seno, grazie a uno studio internazionale pubblicato su 'Nature' al quale hanno partecipato... Leggi anche: Cancro prostata, nuovi dati su efficacia radiofarmaco in sopravvivenza globale Una raccolta di contenuti Cancro prostata avanzato, Ue approva terza indicazione per darolutamideRoma, 29 lug. (Adnkronos Salute) - Nel trattamento dei pazienti con tumore della prostata ormonosensibile metastatico (mHspc), la Commissione europea ha concesso l'autorizzazione alla ... notizie.tiscali.it Tumore alla prostata, una nuova opzione per i casi più graviAifa ha approvato l’estensione di indicazione per la molecola darolutamide, da oggi disponibile per il trattamento della malattia metastatica con o senza ... repubblica.it