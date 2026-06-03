Cancro polmone ok Ue a lurbinectedina più atezolizumab in prima linea

Notizia in breve

La Commissione europea ha approvato l'uso combinato di lurbinectedina e atezolizumab come prima linea di trattamento per il cancro del polmone. La decisione riguarda una terapia che unisce un farmaco chemioterapico e un immunoterapico, offrendo una nuova opzione ai pazienti con questa forma di tumore. La notizia è stata comunicata da PharmaMar, che ha reso noto l'ok dell'ente regolatorio.