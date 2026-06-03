Cancro polmone ok Ue a lurbinectedina più atezolizumab in prima linea
La Commissione europea ha approvato l'uso combinato di lurbinectedina e atezolizumab come prima linea di trattamento per il cancro del polmone. La decisione riguarda una terapia che unisce un farmaco chemioterapico e un immunoterapico, offrendo una nuova opzione ai pazienti con questa forma di tumore. La notizia è stata comunicata da PharmaMar, che ha reso noto l'ok dell'ente regolatorio.
Roma, 3 giu. (Adnkronos Salute) - PharmaMar annuncia che la Commissione europea ha approvato la combinazione di lurbinectedina con atezolizumab come terapia di mantenimento di prima linea per pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio esteso (Es-Sclc), la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. L'approvazione segue il parere positivo espresso il 27 marzo dal Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema). L'approvazione da parte della Ce - informa una nota - rappresenta un avanzamento rilevante che potrebbe contribuire a ridefinire l'approccio terapeutico e offrire nuove prospettive concrete per i pazienti con microcitoma in stadio esteso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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