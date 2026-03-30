Carcinoma polmonare ok Ema a lurbinectedina e immunoterapia in prima linea
Il Comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea del farmaco ha approvato l'uso di lurbinectedina in combinazione con immunoterapia come trattamento di prima linea per il carcinoma polmonare. La decisione riguarda pazienti con malattia localmente avanzata o metastatica e si basa sui risultati di studi clinici condotti su questa popolazione. La nuova indicazione si aggiunge alle opzioni terapeutiche disponibili in Europa.
Roma, 30 mar. (Adnkronos Salute) - Il Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell'Agenzia europea per i medicinali (Ema) ha espresso un parere positivo raccomandando l'approvazione di Zepzelca* (lurbinectedina) in combinazione con Tecentriq* (atezolizumab) come terapia di mantenimento di prima linea per pazienti adulti con carcinoma polmonare a piccole cellule in stadio avanzato (Es-Sclc), la cui malattia non è progredita dopo la terapia di induzione standard. Lo annuncia, in una nota PharmaMar, sottolineando che il parere positivo del Chmp - arrivato il 27 marzo - si basa sui dati dello studio di Fase 3 IMforte,... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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