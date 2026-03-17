Cinquanta ragazzi e la prevenzione In prima linea contro il cancro

Cinquanta studenti dell’Istituto Superiore Luca Signorelli di Cortona si sono presentati al Centro Diagnostica Avanzata del dottor Giuseppe Tognini, dove hanno ricevuto ecografie gratuite al seno e ai testicoli. L’iniziativa è stata organizzata dall’associazione

CORTONA Cinquanta ragazzi dell’Istituto Superiore Luca Signorelli di Cortona hanno appena risposto all’appello dell’associazione "Un’idea di Rosanna", presentandosi al Centro Diagnostica Avanzata del dottor Giuseppe Tognini per le ecografie gratuite al seno e ai testicoli. A varcare la porta del centro sono stati gli studenti dell’ultimo anno dei quattro indirizzi dell’istituto: Classico, Ragioneria, Artistico, Servizi Sociali e del Benessere. Un’adesione che conferma, anno dopo anno, la fiducia crescente dei giovani verso un progetto nato per tenere viva la memoria di Rosanna Frati, stilista cortonese scomparsa per un tumore al seno, e per trasformare quel ricordo in prevenzione concreta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cinquanta ragazzi e la prevenzione. In prima linea contro il cancro Articoli correlati Leggi anche: Giornata mondiale contro il cancro: l’Asl promuove la prevenzione Prevenzione: ospedali in prima lineaL’Azienda socio sanitaria territoriale Ovest Milanese ha ottenuto cinque bollini rosa e un bollino azzurro per gli Ospedali di Legnano e Magenta da... FIN del SODALICIO: Salinas y Salum Exponen la Lucha contra SECTAS Católicas BERGOGLIO - PREVOST #90 Una raccolta di contenuti su Cinquanta ragazzi Discussioni sull' argomento Cinquanta ragazzi e la prevenzione. In prima linea contro il cancro; Pioggia di medaglie per la Sardegna al Trofeo Italia Piemonte; Violenza giovanile, più rapine e lesioni personali tra i 14-17 anni: il rapporto Save The Children; Paggerie, maratona delle idee. Confronto fiume di dieci ore sul futuro dello spazio per i giovani. Settemila ragazzi di scuola superiore alla Federico II: tre giorni per scegliere il proprio futuro, per una vocazione consapevole Con l'ultima edizione delle giornate di orientamento, il progetto Orizzonti supera quota cinquantamila studenti accompagnati alla sco - facebook.com facebook «La situazione che stanno vivendo 50 ragazzi del nostro territorio a cui è stata negata l’iscrizione all’Isis Valceresio è inaccettabile. È il frutto dell’immobilismo e dell’incuranza da parte della Provincia di Varese». x.com