Tribunale in crisi Fp Cgil attacca | Giustizia al collasso a pagare il prezzo sono lavoratori e cittadini

Il sistema giudiziario si trova in difficoltà e viene accusato di essere al collasso da parte dei rappresentanti sindacali della FP Cgil. In una conferenza stampa, il presidente del Tribunale e il procuratore hanno espresso preoccupazioni simili, evidenziando come questa situazione penalizzi sia i lavoratori che i cittadini. La denuncia si concentra sulla crisi che coinvolge la giustizia e le sue implicazioni pratiche.