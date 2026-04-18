Tribunale in crisi Fp Cgil attacca | Giustizia al collasso a pagare il prezzo sono lavoratori e cittadini
Il sistema giudiziario si trova in difficoltà e viene accusato di essere al collasso da parte dei rappresentanti sindacali della FP Cgil. In una conferenza stampa, il presidente del Tribunale e il procuratore hanno espresso preoccupazioni simili, evidenziando come questa situazione penalizzi sia i lavoratori che i cittadini. La denuncia si concentra sulla crisi che coinvolge la giustizia e le sue implicazioni pratiche.
“Non possiamo che concordare su ogni parola pronunciata in conferenza stampa dal presidente del Tribunale Trerè e dal procuratore Barberini”. Così Lisa Dradi, segretaria provinciale della Fp Cgil di Ravenna, interviene sulla grave situazione della giustizia nel territorio di Ravenna. Da anni la.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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