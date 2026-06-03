Il Campus Judo Rieti 2026 si svolgerà durante l’estate e coinvolgerà ragazzi provenienti da sette continenti. Il programma prevede attività outdoor e discipline motorie, tra cui il judo, in diverse location in tutto il mondo. L’evento mira a promuovere lo scambio culturale e l’attività fisica tra i partecipanti. Non sono state fornite dettagli su date precise o organizzatori.

Come cambierà l'estate dei ragazzi tra i sette continenti? Quali attività outdoor e discipline motorie animeranno il programma? Come impareranno i giovani a proteggere l'ambiente locale? Perché questo progetto è diventato un punto di riferimento per le famiglie??? In Breve Attività dal 15 giugno al 31 luglio 2026 presso l'IIS Luigi di Savoia. Partecipanti di età compresa tra i 4 e i 17 anni. Programma include rafting, trekking urbano e attività presso la Cascata del . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campus Judo Rieti 2026: un viaggio tra i 7 continenti per ragazzi

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