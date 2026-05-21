Un uomo ha percorso circa 35.000 chilometri a piedi attraversando quattro continenti in cinque anni. Durante il viaggio, ha utilizzato un unico carrellino come unico bagaglio e strumento di sostentamento. La sua esperienza include momenti di fame e solitudine estrema, che ha affrontato lungo il percorso. La sua avventura ha attirato l’attenzione di media e appassionati di viaggi, e la sua storia si basa su fatti documentati e testimonianze raccolte nel corso degli anni.

? Domande chiave Come ha fatto a sopravvivere 5 anni con un solo carrellino?. Quali lezioni ha imparato affrontando la fame e la solitudine estrema?. Perché la stanchezza lo ha spinto a rinunciare all'Asia?. Come cambia la percezione della libertà vivendo con soli pochi oggetti?.? In Breve Percorso iniziato ad agosto 2020 tra Appennino, Francia, Spagna e Sudamerica.. Utilizzo del carrellino Ezio per gestire scorte e necessità in 1862 giorni.. Consumo di 25 paia di scarpe durante il tragitto tra i continenti.. Prossima tappa prevista in Asia dopo il passaggio per l'Australia.. Nicolò Guarrera ha percorso 35.000 chilometri a piedi in poco più di cinque anni, partendo da Malo nell’agosto del 2020 per attraversare quattro continenti con un carrellino-casa chiamato Ezio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 35.000 km a piedi tra 4 continenti: l’incredibile viaggio di Pieroad

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What If You Watched the Continents Drift | Boring History/Geography For Sleep

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