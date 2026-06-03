Campionato di giornalismo Oggi la cerimonia finale dopo una sfida di gran ’classe’
Oggi si svolge la cerimonia finale del primo Campionato di giornalismo, a distanza di anni dalla prima edizione. I partecipanti di allora, ora adulti, sono tornati per la premiazione. La competizione si è svolta con una sfida di alto livello, coinvolgendo giovani giornalisti in formazione. La manifestazione ha visto anche interventi e riconoscimenti per i migliori lavori prodotti durante la gara. La cerimonia segna la conclusione di un percorso iniziato molti anni fa.
I ragazzi che presero parte alla prima edizione del ’ Campionato di giornalismo ’ oggi sono persone adulte. E anche da un bel po’, a dire il vero. Magari qualcuno di loro avrà pure intrapreso una vita professionale nel settore della comunicazione o in quello della scuola, chissà. Facendo un conto alla buona e tenendoci bassi, possiamo tranquillamente dire che dall’inizio ad oggi – cioè in 24 edizioni – questo progetto in totale abbia coinvolto circa 10mila studenti maremmani. Ma forse di più, considerato che nella sola edizione 2010-2011 gli studenti partecipanti furono 900. E il ricordo è nitido, perché era l’anno in cui si festeggiavano i... 🔗 Leggi su Lanazione.it
Coppa d'Africa al Senegal, la ricostruzione di quello che è successo nel finale | Sky Calcio Club
Notizie e thread social correlati
La Tre Valli Varesine 2026 sarà una prova del Campionato europeo di Gran FondoIl 24 maggio 2026 si terrà a Varese il Campionato europeo di Gran Fondo, organizzato dalla S.
Il gran finale del Campionato Nazionale di Serie A1 e i playoff/playout di Serie B di Ginnastica Artistica in scena alla ChorusLife Arena di BergamoSi è tenuto alla ChorusLife Arena di Bergamo il grande evento conclusivo del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica Artistica, con le gare...
Temi più discussi: Campionato di giornalismo. Premi e grande festa. Studenti al Cartiere Carrara; Cronisti in classe, la premiazione. La scuola media San Domenico vince il campionato di giornalismo; Campionato di giornalismo. Signa e Campi festeggiano i loro giovani cronisti; Cronisti in classe, le premiazioni.
Si è conclusa con una vera pioggia di premi al PalaOrlandi di Siena l’edizione 2026 del campionato di giornalismo de La Nazione, che ha visto protagonisti oltre 800 studenti della provincia. Un momento speciale della cerimonia è stato la consegna del pri facebook
Campionato di giornalismo. Premi e grande festa. Studenti al Cartiere Carrara x.com
[Bianchin] Iraola non è convinto della sfida del Milan: un'impresa estremamente complessa, che implicherebbe ricostruire tutto da zero con una nuova dirigenza e nuovi giocatori, in un campionato in cui non ha mai giocato. reddit
Campionato di giornalismo. Vince 2^ A di Fornacette. A Villamagna è click-boomAl secondo posto le quarte A e C Primaria Castelfranco. Terza la 2^ A di Staffoli. Riconoscimenti per la migliore vignetta, la pagina green e coesione europea. msn.com
Campionato di giornalismo. Premi e grande festa. Studenti al Cartiere CarraraOggi l’ultima tappa del nostro progetto che ha coinvolto 1.300 ragazzi. Da febbraio a maggio le pagine delle scuole pubblicate su La Nazione. lanazione.it