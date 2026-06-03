Oggi si svolge la cerimonia finale del primo Campionato di giornalismo, a distanza di anni dalla prima edizione. I partecipanti di allora, ora adulti, sono tornati per la premiazione. La competizione si è svolta con una sfida di alto livello, coinvolgendo giovani giornalisti in formazione. La manifestazione ha visto anche interventi e riconoscimenti per i migliori lavori prodotti durante la gara. La cerimonia segna la conclusione di un percorso iniziato molti anni fa.

I ragazzi che presero parte alla prima edizione del ’ Campionato di giornalismo ’ oggi sono persone adulte. E anche da un bel po’, a dire il vero. Magari qualcuno di loro avrà pure intrapreso una vita professionale nel settore della comunicazione o in quello della scuola, chissà. Facendo un conto alla buona e tenendoci bassi, possiamo tranquillamente dire che dall’inizio ad oggi – cioè in 24 edizioni – questo progetto in totale abbia coinvolto circa 10mila studenti maremmani. Ma forse di più, considerato che nella sola edizione 2010-2011 gli studenti partecipanti furono 900. E il ricordo è nitido, perché era l’anno in cui si festeggiavano i... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campionato di giornalismo. Oggi la cerimonia finale dopo una sfida di gran ’classe’

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Coppa d'Africa al Senegal, la ricostruzione di quello che è successo nel finale | Sky Calcio Club

Notizie e thread social correlati

La Tre Valli Varesine 2026 sarà una prova del Campionato europeo di Gran FondoIl 24 maggio 2026 si terrà a Varese il Campionato europeo di Gran Fondo, organizzato dalla S.

Il gran finale del Campionato Nazionale di Serie A1 e i playoff/playout di Serie B di Ginnastica Artistica in scena alla ChorusLife Arena di BergamoSi è tenuto alla ChorusLife Arena di Bergamo il grande evento conclusivo del Campionato Nazionale di Serie A1 di Ginnastica Artistica, con le gare...

Temi più discussi: Campionato di giornalismo. Premi e grande festa. Studenti al Cartiere Carrara; Cronisti in classe, la premiazione. La scuola media San Domenico vince il campionato di giornalismo; Campionato di giornalismo. Signa e Campi festeggiano i loro giovani cronisti; Cronisti in classe, le premiazioni.

Campionato di giornalismo. Premi e grande festa. Studenti al Cartiere Carrara x.com

[Bianchin] Iraola non è convinto della sfida del Milan: un'impresa estremamente complessa, che implicherebbe ricostruire tutto da zero con una nuova dirigenza e nuovi giocatori, in un campionato in cui non ha mai giocato. reddit

Campionato di giornalismo. Vince 2^ A di Fornacette. A Villamagna è click-boomAl secondo posto le quarte A e C Primaria Castelfranco. Terza la 2^ A di Staffoli. Riconoscimenti per la migliore vignetta, la pagina green e coesione europea. msn.com

Campionato di giornalismo. Premi e grande festa. Studenti al Cartiere CarraraOggi l’ultima tappa del nostro progetto che ha coinvolto 1.300 ragazzi. Da febbraio a maggio le pagine delle scuole pubblicate su La Nazione. lanazione.it