Il 24 maggio 2026 si terrà a Varese il Campionato europeo di Gran Fondo, organizzato dalla S.C. Binda. La corsa farà parte del calendario del Campionato europeo di questa specialità ciclistica e coinvolgerà numerosi partecipanti provenienti da diversi Paesi. La manifestazione si svolgerà lungo un percorso che attraversa diverse zone della provincia. La competizione rappresenta anche una tappa della Tre Valli Varesine 2026, una delle manifestazioni ciclistiche più importanti della regione.

Varese, 24 maggio 2026 – Tra gli annunci più importanti figura l’assegnazione alla S.C. Binda dell’organizzazione del Campionato Europeo di Gran Fondo 2026. La Gran Fondo Tre Valli Varesine, in programma il 3 e 4 ottobre, sarà quindi anche prova ufficiale europea. Un riconoscimento prestigioso che conferma la crescita di una manifestazione capace, negli ultimi dieci anni, di superare quota 25mila partecipanti provenienti da tutto il mondo e di diventare uno degli appuntamenti più prestigiosi nel mondo delle due ruote. Grande attenzione anche per il ciclismo professionistico. Il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar ha vinto la gara numero 107 in carriera La Tre Valli Varesine 2026 partirà da Busto Arsizio, consolidando il legame tra la storica corsa e il territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Tre Valli Varesine 2026 sarà una prova del Campionato europeo di Gran Fondo

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