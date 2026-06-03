Campionati Nazionali Universitari 2026 | 10 podi per il Cus Pisa due gli ori

Notizia in breve

Ai Campionati Nazionali Universitari 2026, il Cus Pisa ha conquistato 10 medaglie, tra cui due ori, tre argenti e cinque bronzi. Le discipline coinvolte sono state atletica leggera, scherma, karate, tiro a volo e tennistavolo. La squadra ha ottenuto il miglior risultato complessivo in diverse specialità, confermando la sua presenza in più sport. La partecipazione ha visto numerosi atleti salire sul podio in varie categorie.