Campionati Nazionali Universitari 2026 | 10 podi per il Cus Pisa due gli ori
Ai Campionati Nazionali Universitari 2026, il Cus Pisa ha conquistato 10 medaglie, tra cui due ori, tre argenti e cinque bronzi. Le discipline coinvolte sono state atletica leggera, scherma, karate, tiro a volo e tennistavolo. La squadra ha ottenuto il miglior risultato complessivo in diverse specialità, confermando la sua presenza in più sport. La partecipazione ha visto numerosi atleti salire sul podio in varie categorie.
Il Cus Pisa torna dai Campionati Nazionali Universitari 2026 con un medagliere di tutto rispetto: 2 ori, 3 argenti e 5 bronzi, per un totale di 10 podi in discipline che spaziano dall'atletica leggera alla scherma, dal karate al tiro a volo, fino al tennistavolo. Un risultato che premia il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
SAMA Conference 2026: Mike Lents
Notizie e thread social correlati
I Campionati Nazionali Universitari arrivano in Piemonte: il Cus Pisa pronto a brillare con 78 rappresentantiDa venerdì 22 maggio a domenica 31 maggio, il Piemonte Orientale ospiterà le finali dei Campionati Nazionali Universitari.
Altro oro per il Cus Ferrara ai Campionati nazionali universitari primaveriliIl Cus Ferrara ha vinto un'altra medaglia d'oro ai Campionati nazionali universitari primaverili, in corso nel Piemonte Orientale.
Temi più discussi: Campionati Nazionali Universitari 2026 – A Vercelli i titoli di sciabola ad Alice Marguccio e Antonio Tallarico, nel fioretto successi di Francesco Vannucci e Vittoria Pinna; Campionati Nazionali Universitari 2026: il judo chiude la due giorni del PalaPiacco; Pallacanestro maschile: il CUS Trieste al via ai Campionati Nazionali Universitari 2026; Termina il primo weekend ai CNU Piemonte Orientale 2026: assegnati i titoli di Judo, Lotta e Scherma.
#CUSInsubria protagonista ai #CampionatiNazionaliUniversitari Primaverili 2026: otto medaglie tra atletica, taekwondo e judo uninsubria.it/cus-cnu-2026 #uninsubria x.com
Si chiudono nel migliore dei modi i campionati nazionali universitari primaverili del Piemonte Orientale 2026 per il Cus Ferrara, che... facebook
Come guardare le finali dei Campionati Universitari D-I reddit
Campionati Nazionali Universitari 2026: 10 podi per il Cus Pisa, due gli oriIl bilancio dell'esperienza dell'Ateneo alla manifestazione piemontese che si è tenuta dal 22 al 31 maggio 2026 ... pisatoday.it
Campionati nazionali universitari 2026: spedizione da record per Unimore e Cus Mo.ReIl CUS MO.RE si è confermato protagonista assoluto alle fasi finali dei Campionati Nazionali Universitari (CNU) 2026, andate in scena in Piemonte Orientale dal 23 al 31 maggio. Una delegazione imponen ... nextstopreggio.it