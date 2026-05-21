I Campionati Nazionali Universitari arrivano in Piemonte | il Cus Pisa pronto a brillare con 78 rappresentanti

Da venerdì 22 maggio a domenica 31 maggio, il Piemonte Orientale ospiterà le finali dei Campionati Nazionali Universitari. La manifestazione coinvolgerà numerosi atleti provenienti da diverse università italiane, tra cui il Cus Pisa, che presenterà una squadra composta da 78 rappresentanti. Le competizioni si svolgeranno in varie discipline sportive, con le gare che si terranno in più strutture della regione. L’evento si concluderà con le premiazioni e la cerimonia di chiusura.

Da domani, venerdì 22m a domenica 31 maggio il Piemonte Orientale diventa il palcoscenico delle finali dei Campionati Nazionali Universitari. Per la prima volta, la manifestazione approda in questo territorio grazie all’ospitalità dell’Università del Piemonte Orientale e del Cuspo, con un ricco. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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