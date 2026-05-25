Altro oro per il Cus Ferrara ai Campionati nazionali universitari primaverili

Il Cus Ferrara ha vinto un'altra medaglia d'oro ai Campionati nazionali universitari primaverili, in corso nel Piemonte Orientale. La seconda giornata si è conclusa con risultati di rilievo e prestazioni di alto livello da parte degli atleti. La squadra continua a ottenere successi, confermando la sua presenza tra le migliori in questa competizione. Le gare si sono svolte senza incidenti, e i risultati sono stati ufficializzati al termine delle prove.

Prosegue nel migliore dei modi il cammino del Cus Ferrara ai Campionati nazionali universitari primaverili 2026 in svolgimento nel Piemonte Orientale, con una seconda giornata ricca di emozioni, grandi risultati e prestazioni di alto livello che hanno visto i propri studenti-atleti, capaci di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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