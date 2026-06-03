Campi Flegrei Green | a Bacoli il 5 giugno incontro sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Il 5 giugno a Bacoli si svolgerà un incontro dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili nell’ambito dei Campi Flegrei Green. L’evento prevede un confronto pubblico su transizione energetica e sviluppo sostenibile, con la partecipazione di un rappresentante istituzionale che concluderà i lavori. La discussione si focalizza sulle opportunità per cittadini e imprese legate alle energie rinnovabili e alla transizione ecologica.

L’On. Mario Casillo, Vicepresidente della Regione Campania, interviene e conclude il confronto pubblico su transizione energetica, sviluppo sostenibile e nuove opportunità per cittadini e imprese. Si terrà venerdì 5 giugno 2026 alle ore 18:00, presso l’Hotel Villa Edelweiss di Bacoli, in Via Cuma 21, l’incontro pubblico “Campi Flegrei Green – Comunità energetiche e nuove opportunità per cittadini e imprese “, promosso da Francesco Macillo e dall’APS De Amicitia, con il coinvolgimento di esperti del settore energetico, professionisti e rappresentanti delle istituzioni. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di approfondire il ruolo delle Comunità... 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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