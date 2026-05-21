Terremoto Campi Flegrei a Bacoli danni al belvedere e al nuovo ospedale di comunità

Dopo la scossa di magnitudo 4 registrata nei Campi Flegrei, si iniziano a valutare i danni nel comune di Bacoli. Sono stati segnalati danni al belvedere e al nuovo ospedale di comunità. Le autorità stanno effettuando verifiche sulle strutture pubbliche e private per valutare l’entità dei danni causati dal movimento tellurico. Non sono ancora state comunicate eventuali persone coinvolte o ferite. La popolazione si sta organizzando per affrontare eventuali ulteriori conseguenze dell’evento sismico.

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