Terremoto Campi Flegrei a Bacoli danni al belvedere e al nuovo ospedale di comunità
Dopo la scossa di magnitudo 4 registrata nei Campi Flegrei, si iniziano a valutare i danni nel comune di Bacoli. Sono stati segnalati danni al belvedere e al nuovo ospedale di comunità. Le autorità stanno effettuando verifiche sulle strutture pubbliche e private per valutare l’entità dei danni causati dal movimento tellurico. Non sono ancora state comunicate eventuali persone coinvolte o ferite. La popolazione si sta organizzando per affrontare eventuali ulteriori conseguenze dell’evento sismico.
E’ il momento della prima conta dei danni a Bacoli, il comune dei Campi Flegrei maggiormente colpito dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.4 di questa mattina. La situazione che ha destato maggiori preoccupazioni è quella relativa al belvedere "Maurizio Valenzi", alle pendici del Castello aragonese di Baia: parzialmente crollata parte di uno dei due archi storici che affacciano sul Golfo di Napoli. L’area è stata tempestivamente recintata e gli operai si sono occupati della messa in sicurezza dell’area con un intervento volto a garantire la stabilità della costruzione in mattoni. Altre segnalazioni di danni arrivano dal nuovo ospedale di... 🔗 Leggi su Feedpress.me
Terremoto ai Campi Flegrei, danni al belvedere di Bacoli dopo la scossa di magnitudo 4.4
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