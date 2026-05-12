Transizione ecologica e cooperazione a Carpi un seminario sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Da modenatoday.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Carpi si terrà un seminario dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili, organizzato dall’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia in collaborazione con il Comune. L'incontro si focalizzerà sul ruolo delle CER nel processo di transizione ecologica e sulla loro funzione nel promuovere nuovi modelli di produzione e consumo di energia. L’evento si rivolge a rappresentanti istituzionali, imprese e cittadini interessati alle opportunità offerte da queste iniziative.

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L'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in collaborazione con il Comune di Carpi, è lieta di invitarvi al seminario che esplora il ruolo strategico delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nella transizione ecologica dei territori e nella promozione di nuovi modelli di.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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