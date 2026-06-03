campi di lavanda a massarosa lo spettacolo della fioritura in versilia

Notizia in breve

In un campo di lavanda a Massarosa, nel cuore della Versilia, si è verificata la fioritura annuale delle piante. Le piante di lavanda si sono aperte in un’esplosione di colore viola intenso, creando un paesaggio caratterizzato da filari ordinati e profumi diffusi nell’aria. La scena si estende su ampie superfici, attirando visitatori e fotografi desiderosi di immortalare il momento. La fioritura si è svolta nel rispetto delle stagioni e delle pratiche agricole locali.