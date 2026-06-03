Campi di lavanda a Massarosa lo spettacolo della fioritura in Versilia
In un campo di lavanda a Massarosa, nel cuore della Versilia, si è verificata la fioritura annuale delle piante. Le piante di lavanda si sono aperte in un’esplosione di colore viola intenso, creando un paesaggio caratterizzato da filari ordinati e profumi diffusi nell’aria. La scena si estende su ampie superfici, attirando visitatori e fotografi desiderosi di immortalare il momento. La fioritura si è svolta nel rispetto delle stagioni e delle pratiche agricole locali.
MASSAROSA(LU)– La stagione estiva porta con sé uno degli spettacoli naturali più attesi del territorio versiliese. Sabato 6 giugno aprono ufficialmente al pubblico i campi di lavanda a Massarosa, un appuntamento che ogni anno attira visitatori, appassionati di natura e fotografi alla ricerca di scatti suggestivi. I filari fioriti della locale azienda agricola resteranno accessibili fino a domenica 12 luglio, coprendo l’intero periodo di massima fioritura della pianta. L’iniziativa, a ingresso gratuito, permette di passeggiare all’aria aperta in un’area che unisce la coltivazione della lavanda a quella di un roseto. Oltre alla possibilità di... 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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