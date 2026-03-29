Strada della lavanda in Provenza | da Valensole a Sault il percorso per la fioritura

Tra Valensole e Sault, in Provenza, si snoda una strada che attraversa campi di lavanda in fiore e borghi tradizionali. Il percorso si può fare in auto, moto o bici e permette di seguire la fioritura della lavanda lungo il tragitto. L’itinerario collega diverse tappe e offre viste sui paesaggi rurali e sugli insediamenti storici della zona.

Tra Valensole e Sault, la strada della lavanda attraversa campi in fiore e borghi provenzali: un itinerario tra storia, paesaggi e tappe iconiche da percorrere in auto, moto o bici seguendo la fioritura. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Leggi anche: La strada è nuova, ma già da rifare. Il percorso a ostacoli della ‘bretella’ In Italia l'”ottava meraviglia del mondo”: la Strada della Forra, il percorso panoramico che sembra un canyonSi trova in Italia una delle strade panoramiche più belle al mondo: tra grandi muri di rocce, un lungolago mozzafiato e scorci naturali, la Strada... Tutti gli aggiornamenti su Strada della Discussioni sull' argomento Pasqua 2026, le celebrazioni della Settimana Santa nella diocesi di Perugia; Bugatti W16 Mistral Caroline: l’arte incontra l’hypercar; Settimana Santa al via tra riti, processioni e tradizioni: a San Paolo la rappresentazione della Passione; Settimana Santa a Perugia, il programma delle celebrazioni presiedute dall’arcivescovo Ivan Maffeis. Come cambia il traffico con la realizzazione della strada di collegamento tra via Capitonese e la parte alta di via Tuderte - facebook.com facebook Decreti sicurezza violenti che permettono perquisizioni preventive, tentativi di stravolgere la Costituzione e criminalizzazione del dissenso: la strada della repressione presa dal Governo Meloni è partita dai migranti e ora tocca tutti noi. Solidarietà a @SalisIlari x.com