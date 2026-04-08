Calcetto Versilia sfumano i playoff Il Massarosa si mantiene in testa

I playoff del calcetto in Versilia stanno per concludersi, con il Massarosa che mantiene la testa della classifica. Nella Serie B, il team locale ha perso l’ultima partita contro il Prato con il punteggio di 2-0, risultato che non ha influito sulla posizione in classifica. La stagione si avvia alla sua fase finale, lasciando pochi incontri ancora da disputare.

Verso l’epilogo i campionati di calcetto. Vediamo il dettaglio. Serie B. Il Versilia chiude con la sconfitta, indolore, 2-0 di Prato. "È sfuma il sogno playoff, anche a causa dei troppi infortuni patiti, ma è stata comunque una stagione meravigliosa", sottolinea Matteo Paperini. Classifica: Padova 50; Balca Poggese 45; Arpi Nova 35; Villa Fontana 34; Torrita 29; Baraccaluga 29; Versilia 28; Bagnolo 27; Livorno 26; Prato 23; Mattagnese 22; Le Crete 18. Serie C2. Vince a tavolino il Massarosa Family Service, contro La 10 Livorno e mantiene la vetta. Cade invece inaspettatamente 5-4 il Futsal Viareggio sorpreso dall’Isola d’Elba. Vane le doppiette di Laras e di Della Casa Marchi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Calcetto Versilia, sfumano i playoff. Il Massarosa si mantiene in testa Leggi anche: Calcetto: le ragazze dell’Atletico vincono largo. Pari del Versilia in B. Viareggio resta in testa Leggi anche: Campionati di futsal. Il Versilia supera 7-4 Le Crete, il Massarosa Family Service dilaga con la Lucchese B Si parla di: Calcetto Versilia, sfumano i playoff. Il Massarosa si mantiene in testa. Calcetto Versilia, sfumano i playoff. Il Massarosa si mantiene in testaVerso l’epilogo i campionati di calcetto. Vediamo il dettaglio. Serie B. Il Versilia chiude con la sconfitta, indolore, 2-0 ... msn.com Calcetto. Il Versilia torna a sorridere. Bene il MassarosaSerie B. Torna al successo un bel Versilia, che si impone 8-5 sulla pista del Torrita. Super Gambino ne infila 3, portandosi a quota 9 in totale, ma a referto ci sono anche le doppiette di Bertolai e ... lanazione.it