Campania nel mirino del maltempo | temporali in arrivo oggi mercoledì 3 tregua attesa solo da venerdì

Una depressione atlantica provoca due fronti perturbati verso sud, causando temporali sulla regione. I fenomeni previste sono intensi a causa delle alte temperature accumulate. La perturbazione interessa oggi, mercoledì 3, con temporali in arrivo e una tregua prevista solo da venerdì. La situazione meteorologica si mantiene instabile, con condizioni di maltempo che coinvolgono l’area.

Una vasta depressione atlantica pilota due fronti perturbati verso sud. Sul fronte del caldo accumulato, i fenomeni rischiano di essere intensi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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