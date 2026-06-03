Campania nel mirino del maltempo | temporali in arrivo oggi mercoledì 3 tregua attesa solo da venerdì

Da fanpage.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una depressione atlantica provoca due fronti perturbati verso sud, causando temporali sulla regione. I fenomeni previste sono intensi a causa delle alte temperature accumulate. La perturbazione interessa oggi, mercoledì 3, con temporali in arrivo e una tregua prevista solo da venerdì. La situazione meteorologica si mantiene instabile, con condizioni di maltempo che coinvolgono l’area.

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Una vasta depressione atlantica pilota due fronti perturbati verso sud. Sul fronte del caldo accumulato, i fenomeni rischiano di essere intensi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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