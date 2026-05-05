Maltempo in arrivo | mercoledì 6 maggio attesi temporali forti e vento di burrasca

Mercoledì 6 maggio, l’Emilia-Romagna dovrà fare i conti con una nuova ondata di maltempo. Sono previsti rovesci e temporali di forte intensità, accompagnati da vento di burrasca. Le previsioni indicano un peggioramento delle condizioni meteorologiche nella regione, con precipitazioni che potrebbero durare per buona parte della giornata. La Protezione Civile ha diffuso allerte per i possibili disagi causati dal maltempo.

Una nuova ondata di maltempo è attesa sull’Emilia-Romagna nella giornata di mercoledì 6 maggio, con precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità.Secondo le previsioni, i fenomeni saranno più probabili inizialmente sul settore appenninico e sulle.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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