Camminata meditativa tra i boschi e le vallate di Crespina Lorenzana

Da pisatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una camminata meditativa si svolge tra i boschi e le vallate di Crespina Lorenzana, con la luce della luna che illumina il percorso. L’evento invita a muoversi in silenzio, permettendo di scoprire e apprezzare paesaggi naturali poco noti. La passeggiata si svolge in un’atmosfera tranquilla, senza rumori o interventi rumorosi, focalizzandosi sull’esperienza sensoriale e sulla contemplazione del paesaggio notturno.

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Una camminata meditativa tra boschi e vallate, illuminata dalla luce della luna.Un’esperienza che svela una bellezza inconsueta, pronta ad essere scoperta e apprezzata in silenzio e stupore. La partecipazione è gratuita e la prenotazione è necessaria.DOMENICA 28 GIUGNO 2026Percorso ad anello. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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