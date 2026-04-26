Crespina Lorenzana cromo esavalente nell' acqua | chiusi i pozzi a uso domestico

Il sindaco di Crespina Lorenzana ha firmato un’ordinanza che vieta l’utilizzo dei pozzi privati per uso domestico. La decisione è stata presa sabato 25 aprile, a causa di rilevamenti che hanno evidenziato la presenza di cromo esavalente nell’acqua. I pozzi sono stati immediatamente chiusi in via cautelativa per tutelare la salute pubblica. La misura rimarrà valida fino a nuove analisi o eventuali interventi di bonifica.

Il sindaco di Crespina Lorenzana David Bacci nella giornata di sabato 25 aprile ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente, a tutela dell’igiene e della salute pubblica, con cui viene disposto, in via esclusivamente cautelativa, il divieto di utilizzo dei pozzi privati a uso domestico (in.🔗 Leggi su Pisatoday.it Notizie correlate Cromo esavalente in un pozzo di controllo: scatta l’ordinanzaCRESPINA LORENZANA – A seguito delle ultime analisi eseguite durante il piano di monitoraggio ambientale, è stata rilevata la presenza di cromo... Capannoli Valdera: cresce la CER con l’ingresso del Comune di Crespina LorenzanaIl Comune di Crespina Lorenzana si è unito alla Comunità Energetica Rinnovabile Capannoli per la Valdera, un’iniziativa nata nel 2024 con l’obiettivo...