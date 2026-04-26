Chiusi i pozzi a uso domestico a Crespina Lorenzana Pisa | rilevata presenza di cromo esavalente

I pozzi privati destinati all’uso domestico sono stati chiusi a Ceppaiano, frazione di Crespina Lorenzana, in provincia di Pisa. Questa decisione è stata presa dopo che è stata riscontrata la presenza di cromo esavalente nell’acqua prelevata dai pozzi. La misura riguarda esclusivamente gli utilizzi domestici e si riferisce alle fonti d’acqua non pubbliche della zona. La situazione è stata comunicata alle autorità competenti.

Stop all’utilizzo dei pozzi privati a uso domestico a Ceppaiano, frazione di Crespina Lorenzana in provincia di Pisa. Si tratta di un’ordinanza emessa dal sindaco David Bacci in via cautelativa perché stata rilevata la presenza di cromo esavalente nelle acque. Una scoperta rivelatasi dopo le ultime analisi – eseguite in un pozzo piezometrico – per il piano di monitoraggio ambientale: “Questo riscontro, probabilmente riconducibile al fenomeno del Keu – si legge in un post Facebook sul sito del Comune – conferma l’efficacia del sistema di monitoraggio attivato, che consente di individuare tempestivamente eventuali criticità e di attivare le necessarie misure di prevenzione”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Chiusi i pozzi a uso domestico a Crespina Lorenzana (Pisa): rilevata presenza di cromo esavalente Notizie correlate Crespina Lorenzana, cromo esavalente nell'acqua: chiusi i pozzi a uso domesticoIl sindaco di Crespina Lorenzana David Bacci nella giornata di sabato 25 aprile ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente, a tutela dell’igiene... Cromo esavalente in un pozzo di controllo: scatta l’ordinanzaCRESPINA LORENZANA – A seguito delle ultime analisi eseguite durante il piano di monitoraggio ambientale, è stata rilevata la presenza di cromo...