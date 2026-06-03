Camion si ribalta | conducente napoletano muore nell' incidente

Da napolitoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un camion si è ribaltato sull’Aversana, tra la parrocchia di Picciola e il confine con Battipaglia. Il conducente, un uomo di Napoli, è rimasto intrappolato e, nonostante i soccorsi, è deceduto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire le cause dell’incidente. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico.

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Grave incidente sull’Aversana, tra la parrocchia di Picciola di Pontecagnano e il confine con il comune di Battipaglia, dove un camion - per cause in corso di accertamento - si è improvvisamente ribaltato sulla carreggiata. All'interno vi erano due persone: il conducente di 30 anni, originario di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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