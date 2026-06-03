Camion frigo si ribalta a Battipaglia un morto e un ferito grave

Un camion frigo si è ribaltato questa mattina sulla Strada Provinciale Aversana a Battipaglia. A bordo c’erano due uomini, uno dei quali è morto durante il trasporto in ospedale, mentre l’altro è in condizioni gravi. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno portato i feriti in ospedale. La strada è stata chiusa temporaneamente per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi.

L'incidente si è verificato questa mattina sulla Strada Provinciale Aversana. I due uomini a bordo sono stati soccorsi in ospedale, dove uno di loro è deceduto; l'altro, invece, è in gravi condizioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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