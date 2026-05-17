Grave incidente in autostrada una vettura si ribalta | c' è un ferito grave

Un incidente grave si è verificato questo pomeriggio alle 19.00 sull’autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, nei pressi dell’uscita di Torre Annunziata Scavi. Una vettura si è ribaltata lungo la carreggiata, causando il ferimento di una persona, giudicata grave. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno estratto il ferito dall’abitacolo e trasportato in ospedale. La dinamica dell’incidente è in fase di accertamento da parte delle autorità competenti. Sul tratto interessato si registrano rallentamenti al traffico.

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