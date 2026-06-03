Camere d' albergo in edifici residenziali | controlli e multe a Venezia

Da veneziatoday.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Le forze dell’ordine di Venezia hanno effettuato controlli congiunti in edifici residenziali usati come camere d’albergo. Durante le ispezioni sono state elevate multe e sono stati verificati casi di abusivismo ricettivo. Le operazioni mirano a contrastare le attività non autorizzate nel settore dell’ospitalità. Nessuna informazione è stata resa su eventuali persone coinvolte o sui numeri specifici delle sanzioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Le attività congiunte di contrasto all’abusivismo ricettivo della Guardia di finanza e della Polizia locale di Venezia. Martedì 2 giugno, periodo di picco turistico, le verifiche effettuate nel centro storico hanno interessato 14 attività ricettive, delle quali ben 12 sono risultate irregolari. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Segui gli aggiornamenti su Venezia.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

HVAC: Fan Coil Unit Not Heating (FCU Troubleshooting Guide) FCU Heat Troubleshooting Explained

Video HVAC: Fan Coil Unit Not Heating (FCU Troubleshooting Guide) FCU Heat Troubleshooting Explained

Notizie e thread social correlati

Ucraina, droni russi colpiscono edifici residenziali a SumyDroni russi hanno attaccato edifici residenziali nella città di Shostka, nella regione di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina.

Ucraina: attacco diurno di Mosca, droni colpiscono edifici residenziali a LeopoliIl 24 marzo, un attacco di droni diurni è stato condotto contro l'Ucraina dalla Russia, con centinaia di veicoli aerei non pilotati che hanno colpito...

Temi più discussi: La Spagna è nel mirino di Leonardo: acquisito il secondo albergo in Costa del Sol; Perché i turisti devono chiudere le tende appena entrano nella loro camera d'albergo?; Un nuovo hotel Hilton a Linate, ma a prezzi economici: come sarà la struttura e quando apre; Alberghi quasi al completo grazie alla tappa ticinese del Giro d'Italia.

Camere d’albergo accessibili a disabili e non solo: nasce il progetto di arredamento Camera EasyFas Italia progetta e arreda stanze d’albergo accessibili a persone con disabilità motoria, coniugando praticità e design per gli alberghi e hotel che vogliono essere competitivi sul piano ... disabili.com

Camere d’albergo infestate? Non è sempre una brutta notizia: Esistono coinquilini tollerabili, addirittura con benefici diretti e indirettiDimenticate Indiana Jones e James Bond: la possibilità di trovare nella camera d’albergo temibili rettili o ragni formato XXL sono quasi inesistenti, perlomeno alle nostre latitudini. E se i viaggi ai ... ilfattoquotidiano.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web