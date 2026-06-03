Camere d' albergo in edifici residenziali | controlli e multe a Venezia

Le forze dell’ordine di Venezia hanno effettuato controlli congiunti in edifici residenziali usati come camere d’albergo. Durante le ispezioni sono state elevate multe e sono stati verificati casi di abusivismo ricettivo. Le operazioni mirano a contrastare le attività non autorizzate nel settore dell’ospitalità. Nessuna informazione è stata resa su eventuali persone coinvolte o sui numeri specifici delle sanzioni.

Le attività congiunte di contrasto all’abusivismo ricettivo della Guardia di finanza e della Polizia locale di Venezia. Martedì 2 giugno, periodo di picco turistico, le verifiche effettuate nel centro storico hanno interessato 14 attività ricettive, delle quali ben 12 sono risultate irregolari. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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