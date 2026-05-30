ucraina droni russi colpiscono edifici residenziali a sumy

Droni russi hanno attaccato edifici residenziali nella città di Shostka, nella regione di Sumy, nel nord-est dell’Ucraina. Non sono stati comunicati dettagli su eventuali vittime o danni. L’attacco si è verificato in un’area abitata e rappresenta una delle azioni militari recenti nella zona. La regione di Sumy è stata oggetto di frequenti bombardamenti da parte delle forze russe dall’inizio del conflitto.

Droni russi hanno colpito la città ucraina di Shostka, nella regione nord-orientale di Sumy, in Ucraina. L’attacco, avvenuto durante la notte, ha causato danni alle infrastrutture civili, tra cui edifici residenziali e non residenziali.Il Servizio statale di emergenza ha diffuso un video che mostra i vigili del fuoco al lavoro per porre rimedio alle conseguenze dell’attacco. Non sono stati segnalati feriti. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Ucraina, droni russi colpiscono Zaporizhzhia e Kharkiv

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