Il 24 marzo, un attacco di droni diurni è stato condotto contro l'Ucraina dalla Russia, con centinaia di veicoli aerei non pilotati che hanno colpito varie città, tra cui Kiev e Leopoli. Durante l'attacco, alcuni edifici residenziali a Leopoli sono stati danneggiati, mentre si sono registrati danni anche in altre zone colpite.

Il 24 marzo la Russia ha lanciato un raro attacco di massa diurno con droni contro l'Ucraina, con centinaia di droni kamikaze che hanno preso di mira Kiev e altre città del paese. Era già stata una notte di bombe. Una salva di missili e droni russi ha ucciso cinque persone in diverse zone dell'Ucraina. Le sirene hanno suonato durante la notte in quasi tutto il Paese, mentre gli attacchi hanno causato due morti nella regione di Poltava, e uno rispettivamente a in quelle di Zaporizhzhia, Kherson e Kharkiv. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva avvertito nel suo discorso televisivo quotidiano che le informazioni di intelligence indicavano la possibilità di un attacco russo su vasta scala. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ucraina: attacco diurno di Mosca, droni colpiscono edifici residenziali a Leopoli

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